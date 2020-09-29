В Кремле не увидели ничего особенного во встрече Макрона с Тихановской. Они имели на это право

Макрон и Тихановская имели полное право на встречу, и в Кремле это право уважают. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Белоруссии. Мы уважаем право и его, и ее», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 29 сентября встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Литве. Они обсудили обстановку в Белоруссии. Тихановская заявила, что Макрон обещал помочь в разрешении кризиса в республике и посодействовать в переговорах по сложившейся ситуации.

Ранее Макрон не признал Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии и призвал его уйти в отставку. В ответ французский лидер получил совет заняться делами страны, которой он управляет, или самому оставить президентское кресло.

Массовые протесты начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Несогласные с итогами голосования, во время которых Лукашенко получил поддержку 80,1% белорусов, а Тихановская — 10,1%, вышли на улицы городов. Начались столкновения с силовиками. Несанкционированные акции протеста проходят в белорусских городах уже почти два месяца.