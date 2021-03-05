В Кремле назвали обвинения в адрес России по химоружию голословными

Обвинения, что в России якобы есть химическое оружие, не имеют никаких оснований. Москва давно уничтожила все запасы такого вооружения и свернула все связанные с ним программы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории — опять же якобы — имеется химическое оружие», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Так пресс-секретарь президента России отреагировал на сообщение Bloomberg, что Великобритания и Соединенные Штаты обсуждают дополнительные санкции против Москвы «из-за нарушения запрета на применение химоружия».

Накануне Вашингтон ввел очередной пакет антироссийских ограничений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в дипломатическом ведомстве сейчас готовят ответ на эти меры. По ее словам, Москва «скоро порадует» Вашингтон.