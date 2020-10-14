Макрон ввел комендантский час в «красных зонах» Парижа

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа в парижском регионе и столице страны. Он будет действовать в «красных зонах» по коронавирусу с 21.00 до шести утра.

С субботы 17 октября в указанные часы без уважителньй причины французам запретят выходить из дома в таких городах, как Париж, Лиль, Лион, Марсель, Тулуза. Этот режим продлится четыре недели.

«Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой», — сказал Макрон журналистам.

Он уточнил, что при сложной обстановке в стране, власть не теряет контроля над ситуацией. Хотя признал, что признаки второй волны очевидны. Сейчас ситуация во Франции вызывает у правительства серьезное беспокойство, но «выводы из первой волны эпидемии были сделаны», сказал Макрон.

«Фактически вирус, с которым мы знакомы теперь уже на протяжении восьми месяцев, возвращается», — подвел итог президент.

Ситуация начала серьезно ухудшаться в августе 2020 года после передышки в лентие месяцы. 10 октября во Франции был установлен рекорд по приросту случаев заболевания — более 26 тысяч за сутки.