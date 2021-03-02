Трансгендерам разрешили участвовать в конкурсе «Мисс Панама»

Трансгендерные женщины начиная с 2021 года получили возможность бороться за звание «Мисс Панама». Об этом сообщили организаторы национального конкурса красоты.

«Следуя основам соглашения с „Мисс Вселенная“, мы объявляем, что с 2021 года официально открыта дверь для трансгендерных женщин», — привело цитату из заявления организаторов агентство Reuters.

При этом для участия в конкурсе красоты женщины-трансгендеры должны пройти необходимые юридические и медицинские процедуры. Только после получения необходимых документов они могут быть допущены к «Мисс Панама».

Ранее трансгендеров допустили к конкурсу красоты в Испании, Канаде и Непале. На конкурсе «Мисс Вселенная» женщина-трансгендер впервые появилась в 2018 году. Участницей стала испанская модель Анхела Понсе. Однако запрет на участие трансгендеров сняли еще в 2012 году.

В начале февраля Международная ассоциация спортивной прессы сообщила, что в США рассматривают вопрос о допуске трансгендеров к женским соревнованиям. При этом зрители обратили внимание на одну из серий «Южного парка», где уже показывали состязания с трансгендерами.