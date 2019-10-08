В Конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
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Конгрессмен выразил обеспокоенность таким шагом. В письме советнику Трампа по нацбезопасности Роберту О’Брайену политик отметил, что выход из договора «станет подарком для России и ударом по интересам национальной безопасности США», а также «поставит под угрозу Украину и других ключевых европейских союзников».
По словам главы комитета, выход из договора может расколоть НАТО и «еще больше подорвет» доверие к США как к стабильному и предсказуемому партнеру в деле европейской безопасности.
«Союзники и партнеры по НАТО, в частности Украина, неоднократно подчеркивали важность Договора по открытому небу для их усилий по контролю над Вооруженными силами России», — говорится в письме.
По данным конгрессмена, Белый дом еще не проводил серьезных консультаций по этому вопросу со своими союзниками.
Договор по открытому небу действует с 2002 года. Его подписали 34 государства. Страны-участники могут вести наблюдательные полеты на территории друг друга для контроля военной деятельности.