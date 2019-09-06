В Конгрессе США заявили о нежелательности возвращения России в G7

Американские конгрессмены выступили против потенциального участия России в G7. По их мнению, российских представителей не следует возвращать в формат «Большой семерки» до тех пор, пока РФ не прекратит конфликт с Украиной.

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Речь об этом идет в резолюции демократа Альбио Сайреса.

«Палата представителей США призывает всех лидеров „группы семи“ выступить против возвращения России, пока она полностью не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит атаки на демократию во всем мире», — сказано в документе, который оказался в распоряжении RT.

Сайрес подчеркнул, что палата Конгресса США осуждает «агрессивные действия» РФ на Украине. По его словам, Россия может вернуться в формат G7, когда примет стандарты и нормы свободных и демократических обществ. Все эти принципы соблюдают страны-участники, уточнил он.

Досталось от конгрессмена и американскому президенту Дональду Трампу. Сайрес заявил, что, поддерживая возвращение России, глава Белого дома показывает «президенту Путину, что его агрессивные действия не повлекут за собой заявленных последствий».