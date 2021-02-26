Битва за трансгендеров развернулась в конгрессе США. Видео

В США конгрессмены по-разному отреагировали на предложенный к принятию закон о защите трансгендеров. В стане демократов демонстративно поддержали идею. Республиканцы оказались более консервативными.

Представитель Демократической партии Мари Ньюман водрузила разноцветный флаг прямо возле своего кабинета, опубликовав в Twitter соответствующее видео.

В ответ республиканка Тейлор Грин повесила плакат с надписью «Есть только два гендера — мужской и женский».

«Бог создал только два пола», — написала она в соцсети, подтвердив свою позицию.

«Закон о равенстве» (Equality Act) разработан для защиты трансгендеров от дискриминации. Его одобрили крупные компании и торговые ассоциации США, сообщило издание The Hill. Документ запрещает ущемление прав человека по признаку «пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности» в общественных местах. Для его принятия демократам необходимо получить поддержку республиканцев — без этого достичь порога в 60 голосов в Сенате невозможно.