В Конгрессе США начали подготовку импичмента Трампу
«Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации», — написала она в Twitter-аккаунте. Конгрессмен отметила, что «это вопрос сохранения нашей Республики», уточнила «Газета.ru».
Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Беспорядки начались после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать демократу Байдену, так как выборы были сфальсифицированы. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.
Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом.
В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.