В Конгрессе США начали подготовку импичмента Трампу

Демократы начали подготовку статьи импичмента в отношении действующего президента США Дональда Трампа. Это произошло на фоне штурма его сторонниками здания Капитолия в Вашингтоне. О начале подготовки процедуры заявила член Палаты представителей конгресса США демократ Ильхан Омар.

«Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации», — написала она в Twitter-аккаунте. Конгрессмен отметила, что «это вопрос сохранения нашей Республики», уточнила «Газета.ru».

Накануне вечером сторонники Трампа осадили здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать процедуре утверждения победы демократа Джо Байдена на прошедших осенью президентских выборах. Беспорядки начались после того, как Дональд Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать демократу Байдену, так как выборы были сфальсифицированы. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

Избранный президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее в Капитолии мятежом, а не протестом.

В итоге протестующие сорвали утверждение итогов выборов. В здании началась стрельба. «360» собрал хронику событий.