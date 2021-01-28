В Конгрессе против продления СНВ-3

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) лишит США «важнейших рычагов влияния» на Россию. Об этом заявили конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол.

Маккол является зампредседателя комитета Палаты представителей по иностранным делам. Роджерс — замглавы военного комитета.

В заявлении конгрессменов сказано, что администрация президента Джо Байдена «упускает возможность договориться о более серьезной версии» СНВ-3. Они хотят включить в договор нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, а также усилить режим проверок российских объектов.

По словам политиков, Белый дом мог бы продлить договор не на пять лет, как планируется, а на более короткий срок. Это даст время «для более серьезных переговоров».

При этом Роджерс и Маккол считают, что США должны «модернизировать свои средства ядерного сдерживания» и реагировать на ядерную программу Китая.

Действие СНВ-3, регулирующего численность ядерного арсенала России и США, истекает в начале февраля. Страны заключили его в 2010 году.