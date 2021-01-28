В Конгрессе против продления СНВ-3
Маккол является зампредседателя комитета Палаты представителей по иностранным делам. Роджерс — замглавы военного комитета.
В заявлении конгрессменов сказано, что администрация президента Джо Байдена «упускает возможность договориться о более серьезной версии» СНВ-3. Они хотят включить в договор нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, а также усилить режим проверок российских объектов.
По словам политиков, Белый дом мог бы продлить договор не на пять лет, как планируется, а на более короткий срок. Это даст время «для более серьезных переговоров».
При этом Роджерс и Маккол считают, что США должны «модернизировать свои средства ядерного сдерживания» и реагировать на ядерную программу Китая.
Действие СНВ-3, регулирующего численность ядерного арсенала России и США, истекает в начале февраля. Страны заключили его в 2010 году.