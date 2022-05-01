В конгресс внесли проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины
«Страна.uа»: конгрессу представили проект резолюции об использовании военных США на Украине
Проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины внесли на рассмотрение конгресса. Автором документа стал член Республиканской партии Адам Кинзингер.
«Согласно пояснительной записке к проекту, документ уполномочил бы президента США использовать [вооруженные] силы страны для реагирования на сценарий, в котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины», — сообщило украинское издание «Страна.uа».
Ранее в Минобороны РФ предупреждали, что Украина продолжает подготовку провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения ВС РФ.
«С этой целью вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области ВСУ установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору», — сообщили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что российская сторона обладает достоверными сведениями, что это преступление украинские боевики собираются совершить в ближайшее время.