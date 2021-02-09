Неизвестный устроил стрельбу в клинике Миннесоты. Фото

В США произошла стрельба в клинике Allina Health Clinic. Пострадали минимум пять человек. В здании клиники раздался взрыв. Подозреваемого удалось задержать.

Звуки выстрелов раздались в медучреждении в городе Буффало, штат Миннесота, сообщила газета Star Tribune.

На аудиозаписи службы экстренной помощи также слышен звук взрыва — примерно через полчаса после начала стрельбы.

Женщину с тремя огнестрельными ранениями и еще двух пострадавших доставили в Северную Мемориальную больницу в Роббинсдейле. Еще двоих увезли в госпиталь Буффало.

Источник в правоохранительных органах заявил телеканалу FOX 9, что пострадавших минимум девять. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Бомб, добавил он, было три, и две из них взорвались.

Сотрудник расположенного рядом ресторана рассказал газете The New York Post, как во время стрельбы в заведение за помощью прибежали три медсестры.

«Они сказали про какого-то парня и что многие люди пострадали, они просто сбежали, спасая свои жизни», — поделился рабочий.

Полицейские задержали подозреваемого. На месте происшествия работают представители спецслужб.