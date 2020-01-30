В китайском Хубэе решили наказывать за нарушение карантина

Китай продолжает бороться с коронавирусом. В действие идут самые разные способы. В провинции Хубэй носителей этого вируса будут привлекать к уголовной ответственности, если они нарушат карантин или откажутся лечиться.

Также наказание может настичь тех, кто плюет в других людей и намеренно хочет их заразить. Такое заявление сделало управление общественной безопасности региона, сообщило РИА «Новости».

Есть и несколько необычных запретов. Власти не разрешают приносить в больницы погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (в Китае традиционно на похоронах жгут бумажные купюры), загораживать вход в больницы, развешивать баннеры. Теперь эти действия будут рассматриваться как преступление.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Первый заболевший жил в китайском Ухане (провинция Хубэй). Позже вирус распространился по всей стране и за ее пределами. Случаи заражения зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Канаде, Германии и в ряде других стран. В России заболевших нет.

По последним данным от коронавируса погибли 170 человек, еще 7711 заразились.