В Китае за сутки заразились коронавирусом 11 человек

Число погибших от COVID-2019 в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 13 человек, число инфицированных возросло на 11. Темпы распространения пандемии в КНР неуклонно снижаются.

Как сообщил ТАСС со ссылкой Государственный комитет по делам здравоохранения страны, 1430 человек излечились и выписались из больниц. Всего заболевших в Китае сейчас почти 89 тысяч и более 65 тысяч выздоровевших.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США в заражении Китая коронавирусом и потребовал «рассекретить» информацию о нулевом пациенте. В ответ на это Госдепартамент США вызвал посла КНР, чтобы выразить свой протест в связи с такими заявлениями.

В декабре 2019 года в Китае обнаружили первого больного с коронавирусом. Спустя 3 месяца общее число зараженных превысило 145 тысяч. На текущий момент болезнь охватила более 70% всего мира.