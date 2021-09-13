В Китае произошла вспышка штамма «дельта»

В китайском центре производства кроссовок городе Путянь в провинции Фузань аз последние два дня была выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 32 бессимптомных. Масштабы этой вспышки намного меньше предыдущей в Нанкине. Но жителям Путяня все равно придется поменять свои планы на праздники.

Речь идет о проведении Фестиваля середины осени и национальных праздников 1 октября, уточнило издание The Global Times. В прошлом году в период осенних торжеств было совершено около 637 миллионов перелетов по внутренним рейсам. Жители Путяня отложили свои поездки на побережье. Многие настолько обеспокоены эпидемической обстановкой, что не хотят отпускать детей в школы. Они запаслись всем необходимым и стараются не выходить из дома.

Специалист по респираторным заболеваниям в Первой больнице Пекинского университета Ван Гуанфа сообщил изданию, что нынешняя вспышка инфекции, видимо, ограничится Путянем. Поэтому поездки во время национальных праздников других регионов страны вряд ли будут отменять. При условии, что в Путяне будет соблюдаться строгий эпидемический контроль.

По словам эксперта, если все меры будут приняты должным образом, число случаев инфицирования сократится через семь дней и через 28 дней новых случаев не будет.

Местное правительство Путяня попросило жителей оставаться в городе, приостановлена деятельность публичных заведений от музеев до кафе. Рестораны ограничили часы работы.

Накануне сообщалось, что число выявленных в Путяни случаев инфицирования составляет 19 человек. В Цюаньчжоу — один пациент.