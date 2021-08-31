В Китае предложили новую версию появления коронавируса в Ухане

Коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов, предположили эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <…> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи», — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай. Ее слова привела китайская газета Global Times.

Посетившие Ухань эксперты ВОЗ также сделали подобное предположение. В своем докладе, который был опубликован еще в марте, они назвали «возможной» версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

Однако приоритетной версией эксперты все же сочли передачу коронавируса нового типа человеку от летучих мышей через другое животное. При этом представители ВОЗ назвали утечку вируса из лаборатории маловероятной.

Мутации коронавируса нового типа могут появляться примерно раз в неделю. Однако это не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Потому что, как правило, вирус передается или погибает еще до того, как начинает мутировать. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Результаты нового исследования могут помочь при оценке скорости распространения коронавируса, а также понимания механизма, который использует патоген, чтобы избежать действия вакцин, которые направлены на его уничтожение.