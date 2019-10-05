В киевской пятиэтажке прогремел взрыв. Видео

В Шевченковском районе Киева на Лукьяновке 4 октября в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел взрыв. На последнем этаже повыбивало все окна.

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Как сообщила «Страна.ua», очевидцы рассказали, что видели клубы черного дыма и окровавленного мужчину на балконе. Под балконом весь асфальт оказался залит кровью. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи.

Журналистам собственники квартиры, выносивший на свалку обгоревшую мебель, сообщил: «Через балкон он пытался выскочить, я так понимаю. Много беды наделал».

Сотрудники правопорядка сообщили изданию ТСН, что взрыв был преднамеренным. Его совершил бывший муж дочери хозяина квартиры. Он залез в помещение через балкон и попытался взорвать то ли себя, то ли жилье.

Взрывной волной вынесло окна, сам он получил ожоги.