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    12 ноября 2021, 22:18

    В Киеве раскрыли цель нового министра обороны Украины Резникова

    Депутат от «Слуги народа» Дунда раскрыл главную задачу нового министра обороны Украины Резникова

    Валерия Шафирко

    Депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал о главных задачах нового министра обороны Украины Алексея Резникова.

    «Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине», — заявил политик. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Главе ведомства, как считает парламентарий, может понадобиться как минимум полгода, чтобы добиться этого. Привлечение организации, по мнению Дунды, возможно без вступления Киева в нее. В пример он привел базу НАТО в Катаре.

    По убеждению парламентария, 200-300 военных НАТО будет достаточно для того, чтобы «обезопасить Украину от России». Взамен депутат предложил странам, которые входят в Североатлантический альянс, помощь своих военнослужащих в обороне.

    «Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности», — подытожил он.

    Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Информацию о «вторжении» России в соседнюю страну опроверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что много угроз исходят со стороны Украины и США, их корабли «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории.