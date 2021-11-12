В Киеве раскрыли цель нового министра обороны Украины Резникова

Депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал о главных задачах нового министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине», — заявил политик. Его слова процитировало РИА «Новости».

Главе ведомства, как считает парламентарий, может понадобиться как минимум полгода, чтобы добиться этого. Привлечение организации, по мнению Дунды, возможно без вступления Киева в нее. В пример он привел базу НАТО в Катаре.

По убеждению парламентария, 200-300 военных НАТО будет достаточно для того, чтобы «обезопасить Украину от России». Взамен депутат предложил странам, которые входят в Североатлантический альянс, помощь своих военнослужащих в обороне.

«Европа не понимает, какую функцию Украина может выполнять в их безопасности», — подытожил он.

Американские чиновники выразили европейским коллегам опасения из-за того, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Информацию о «вторжении» России в соседнюю страну опроверг первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что много угроз исходят со стороны Украины и США, их корабли «очень провокационно» действуют в Черноморской акватории.