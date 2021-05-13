В Киеве предложили срочно провести встречу «нормандской четверки»

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что направил письмо советникам лидеров «нормандской четверки», в котором предложил срочно провести встречу при участии глав МИД. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

В четверг Ермак провел встречу с послами «Большой семерки», Швеции и ЕС. На ней обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, уточнило РИА «Новости».

«Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран», — приводит сайт офиса Зеленского слова Ермака.

В ходе встречи, как отмечается, Ермак заметил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров «нормандского формата» наблюдается «затяжная стагнация».

В сообщении отмечается, что активизировать работу «нормандского формата», что было инициировано Францией и Германией, помогло бы приобщение к его деятельности экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

Как считает Ермак, проведение очередного саммита в «нормандском формате» положительно повлияет на урегулирование в Донбассе.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто планирует посетить республики Донбасса по приглашению украинских властей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его обрадовали планы венгерского коллеги. Встреча украинского дипломата с Сийярто прошла в Братиславе, где Кулеба находится с двухдневным визитом.