В Киеве оценили вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией

Россия может попытаться прекратить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2», считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте», — сказал министр эфире телеканала «Украина 24». Его слова привело РИА «Новости».

Продолжать транзит газа в Европу через украинскую территорию для Киева выгодно. Убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов, считает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Кроме того, еще 2-3 миллиарда страна потеряет из-за роста стоимости газа — его транспортировка из ЕС вырастет в цене.

Если страны Запада перестанут строить козни газопроводу «Северный поток — 2», то это будет удивительно. Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Сейчас против строительства и работы газопровода активно выступают США и Украина. Первая страна пытается продвигать в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а вторая боится потерять прибыль от транзитной перекачки в Европу российского газа.