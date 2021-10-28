В Киеве назвали новый штамм коронавируса «нелечимым»

В Киеве назвали новый штамм коронавируса «Дельта» очень агрессивным и быстро мутирующим. Из-за него у больных быстро снижается сатурация. Лечение врачи подобрать не могут.

С таким заявлением в эфире телеканала LIVE выступила главврач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко.

«Мутантный вирус „Дельта“ <…> распространяется по всей планете, очень агрессивен и быстро мутирует. Вирус вызывает высокую температуру, у больных быстро снижается сатурация и все они — кислородозависимые», — подчеркнула медик.

Антоненко пояснила, что новый штамм вируса специалисты пока не диагностировали. Тем не менее лаборатория клиники в скором времени может получить необходимые подтверждения о его распространении.

Загруженность Александровской больнице, по ее словам, сейчас составляет 80-90%. Она развернута как инфекционный госпиталь на 650 коек, из которых 160 — реанимационных.

«Из всех больных, которые находятся в больнице, до 30% тяжелые и крайне тяжелые — находятся в отделении реанимации», — обратила внимание главврач.

Инкубационный период «дельта»-штамма составляет до пяти дней. Российские специалисты надеются, что благодаря режиму нерабочих дней в Москве можно будет покрыть два таких периода.