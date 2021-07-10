В Киеве испугались новых «Северных потоков»

Власти Украины опасаются, что Россия не остановится после запуска «Северного потока— 2» и займется новыми проектами. Такими мыслями поделился заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, украинское правительство пока еще верит, что строительству «Северного потока — 2» можно помешать, сообщило местное издание «Телеграф».

«Мы будем настаивать в разговоре с нашими партнерами, что „Северный поток — 2“ — это угроза не только Украине, не только странам Восточной Европы, а это угроза тем странам, которые могут получить зависимость от российского газа», — пояснил Жовква.

Политик добавил, что российский газопровод — это инструмент шантажа, а не экономический проект. По его мнению, к «Северному потоку — 2» надо относиться серьезнее, так как не исключено, что за ним проследуют новые проекты.

Запуск нового российского газопровода планировался в конце 2019 года, но этому помешали санкции США. В начале июне президент России Владимир Путин объявил, что завершение второй ветки СП-2 произойдет через полтора-два месяца.

В Германии считают, что Штаты могут ввести новый пакет санкций против газопровода, но американский лидер Джо Байден в мае заявлял, что ограничительные меры контрпродуктивны, потому что трубопровод практически достроен.