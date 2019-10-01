В Киеве и Москве негативно оценили «формулу Штайнмайера»

Украинский политолог Тарас Черновол считает, что сведения о подписании украинской делегацией «формулы Штайнмайера» на заседании контактной группы в Минске требует подтверждения.

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В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что формула определяет механизмы введения особого порядка самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

«Я не имею уверенности в этом. Никто на данный момент не может подтвердить, действительно ли была подписана „формула Штайнмайера“», — отметил Черновол.

Он подчеркнул, что информация о ее подписании пока поступает только от российских СМИ, которые не дают никакой конкретики. Поэтому непонятно, какой документ был подписан минской группой.

«Если была подписана „формула Штайнмайера“, то, на мой взгляд, это постепенная сдача суверенитета Украины. Далее осталось подписать только план Козака, который предусматривает вмешательство во внутреннее обустройство страны», — посетовал Черновол.

Он добавил, что подписание этого документа критично повлияет на ситуацию на Украине.

«Все это происходит при полном недомыслии. Леонид Кучма адекватно оценивает происходящее, но в аппарате президента понимания ситуации нет», — подчеркнул политолог.

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Российский писатель и публицист Николай Стариков заявил ИА Nation News, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что особый статус Донбасса начнет действие в случае проведения конституционных выборов показывают, что в политике Киева ничего не изменилось.

«Слова Зеленского означают то же самое, что говорил Порошенко. Как и в других ситуациях, Зеленский повторяет слова своего предшественника. То, что сказал нынешний президент, означает следующее: в выборах могут принимать участие исключительно украинские партии, избирательная комиссия должна быть из Киева, считать голоса должны в Киеве. Давайте зададим себе вопрос: возможно ли сегодня в таком формате провести выборы в Донецке без каких-либо других предварительных шагов?» — задался вопросом эксперт.

По его мнению, Киев намеренно выдвигает невыполнимые условия, чтобы получить ожидаемый отказ. Стариков считает, что течением минских договоренностей мир будет следить еще долго.

«Как вы думаете, сколько лет будут переделывать закон об особом статусе Донбасса под «формулу Штайнмайера», суть которой на 100% мы с украинскими экспертами понимаем по-разному? Еще несколько лет. Так что Зеленский уйдет из политики, а закон под эту «формулу» будет еще разрабатываться», — подчеркнул эксперт.