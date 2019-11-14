В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — приводит слова украинского чиновника УНИАН.
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Как отметил Кориневич, доступ на территорию полуострова за пределами пунктов пропуска Чонгар, Чаплинка и Каланчак нарушает законодательство Украины.
Крымский мост, по мнению украинских властей, был построен неправомерно, подчеркнул чиновник.
В Совфеде, в свою очередь, заявили, что реакция Киева на скорый запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту говорит об извращенном представлении украинских политиков о реальной действительности, пишет РИА «Новости».
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Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева также заметила, что железнодорожное сообщение между регионами России — это внутреннее дело страны.
Сенатор также призвала украинский власти осознать, что в состав России Крым вернулся демократическим путем и волеизъявлением жителей полуострова. Также Алтабаева добавила, что запуск поездов является логичным, потому что один регион не может быть отрезан от всей страны.
Продажа билетов на поезда с материковой части России в Крым стартовала 8 ноября. Первые составы из Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 декабря, из Москвы на следующий день — 24 декабря.
Крымский мост является самым протяженным мостом в России, его длина 19 километров.