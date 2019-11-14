В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти Киева обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по Керченскому мосту. При этом, какие именно ответные действия будут предприняты, он не уточнил.

«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», — приводит слова украинского чиновника УНИАН.

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Как отметил Кориневич, доступ на территорию полуострова за пределами пунктов пропуска Чонгар, Чаплинка и Каланчак нарушает законодательство Украины.

Крымский мост, по мнению украинских властей, был построен неправомерно, подчеркнул чиновник.

В Совфеде, в свою очередь, заявили, что реакция Киева на скорый запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту говорит об извращенном представлении украинских политиков о реальной действительности, пишет РИА «Новости».

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Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева также заметила, что железнодорожное сообщение между регионами России — это внутреннее дело страны.

Сенатор также призвала украинский власти осознать, что в состав России Крым вернулся демократическим путем и волеизъявлением жителей полуострова. Также Алтабаева добавила, что запуск поездов является логичным, потому что один регион не может быть отрезан от всей страны.

Продажа билетов на поезда с материковой части России в Крым стартовала 8 ноября. Первые составы из Санкт-Петербурга отправятся на полуостров 23 декабря, из Москвы на следующий день — 24 декабря.

Крымский мост является самым протяженным мостом в России, его длина 19 километров.