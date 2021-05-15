В Киеве допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Киев может обменять арестованного депутата Виктора Медведчука на украинцев, которых осудили в России. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность (обмена Медведчука на украинцев — прим. ред.), то мы охотно это сделаем», — отметил Данилов.

13 мая суд отправил лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест по подозрению в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. На парламентария надели электронный браслет. Еще одним фигурантом этого дела стал его сопартиец Тарас Козак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд законным способом лишил Медведчука возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны. Российский президент Владимир Путин накануне отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а Запад на это никак не реагирует.