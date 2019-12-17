Трое погибли при стрельбе в казино в США

Инцидент произошел в городе Грейт-Фолс примерно в 2 часа ночи по местному времени (12:00 мск), рассказали в полиции. Стрелявший напал на Emerald City Casino. Полицейские и медики обнаружили на месте тела трех человек. Еще один житель получил ранения, его нашли в больнице (как он там оказался, не уточняется).

Подозреваемый столкнулся с полицией в нескольких кварталах от места преступления. Его застрелили в 5:45 по местному времени.

Во вторник из-за инцидента закрылась начальная школа Lincoln, находящаяся неподалеку от казино.

Полицейские пока не обнародовали имена жертв и предполагаемого преступника. Также неизвестна причина стрельбы.

В течение нескольких дней в районе будет работать полицейские, которые занимаются расследованием.