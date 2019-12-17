    17 декабря 2019, 21:06

    Трое погибли при стрельбе в казино в США

    Кирилл Фролов

    Неизвестный устроил стрельбу в казино в американском штате Монтана. В результате погибли трое посетителей, нападавшего впоследствии застрелили, сообщил телеканал NBC Montana.
    Трое погибли при стрельбе в казино в США

    Инцидент произошел в городе Грейт-Фолс примерно в 2 часа ночи по местному времени (12:00 мск), рассказали в полиции. Стрелявший напал на Emerald City Casino. Полицейские и медики обнаружили на месте тела трех человек. Еще один житель получил ранения, его нашли в больнице (как он там оказался, не уточняется).

    Подозреваемый столкнулся с полицией в нескольких кварталах от места преступления. Его застрелили в 5:45 по местному времени.

    Во вторник из-за инцидента закрылась начальная школа Lincoln, находящаяся неподалеку от казино.

    Полицейские пока не обнародовали имена жертв и предполагаемого преступника. Также неизвестна причина стрельбы.

    В течение нескольких дней в районе будет работать полицейские, которые занимаются расследованием.