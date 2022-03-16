В Казахстане ответили на сообщения о просьбе США поставить С-300 на Украину

США не обращались к Казахстану за зенитно-ракетными комплексами C-300 для их возможной поставки на Украину. C таким заявлением выступил министр обороны республики Руслан Жаксылыков.

«Я вам гарантирую, что к нам такого обращения не было и вряд ли будет», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее американский телеканал CNN заявил, что Госдепартамент пытается определить, у каких стран есть советские C-300. По информации источников, Вашингтон изучает различные способы доставки зенитно-ракетных комплексов на Украину.

В марте официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США продолжат поставлять Украине зенитные системы. При этом в Пентагоне подчеркнули, что вопрос о размещении на Украине комплексов Patriot не рассматривается. Это потребовало бы постоянного присутствия там американских военных, обеспечивающих эксплуатацию.