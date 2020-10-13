Генерал КСИР обвинил западные СМИ в попытке вмешать Иран в карабахский конфликт

«Западные СМИ распространяют фейковую информацию, пытаясь вмешать Иран в этот конфликт. Это спланированные действия», — пояснил собеседник издания.

По его словам, эти действия направлены на подрыв отношений между Ираном и Азербайджаном, чтобы в случае нападения между соседями не было исламского единства. Он напомнил, что Тегеран всегда выступал против кровопролития и ратовал за мир.

«Но, если Баку обратится к Тегерану за помощью, наши добровольцы всегда готовы», — добавил генерал.