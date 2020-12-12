В Карабахе заявили о новое стрельбе в регионе

По их данным, азербайджанские военные напали на позицию Армии в направлении Гадрута. Три человека получили ранения, которые не опасны для жизни. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начато следствие.

Также в сообщении уточняется, что информация азербайджанских СМИ о «вооруженной провокации» со стороны Армении и ранении азербайджанского военного не соответствует действительности.

Армянские военные заняли границы и держат оборону.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Рано утром Азербайджан устроил артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и его столицы Степанакерт. После военные перешли в наступление вдоль всей линии соприкосновения.

Правительства Армении и Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили о всеобщей мобилизации. В МИД России призвали обе стороны приостановить военные действия.