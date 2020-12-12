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    12 декабря 2020, 14:02

    В Карабахе заявили о новое стрельбе в регионе

    Дарья Морозова

    Перестрелка случилась в Нагорном Карабахе. Ранены три военных резервиста, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на Армию обороны республики.
    В Карабахе заявили о новое стрельбе в регионе

    По их данным, азербайджанские военные напали на позицию Армии в направлении Гадрута. Три человека получили ранения, которые не опасны для жизни. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, начато следствие.

    Также в сообщении уточняется, что информация азербайджанских СМИ о «вооруженной провокации» со стороны Армении и ранении азербайджанского военного не соответствует действительности.

    Армянские военные заняли границы и держат оборону.

    Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Рано утром Азербайджан устроил артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и его столицы Степанакерт. После военные перешли в наступление вдоль всей линии соприкосновения.

    Правительства Армении и Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили о всеобщей мобилизации. В МИД России призвали обе стороны приостановить военные действия.