В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман

Водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио. Как сообщила местная полиция, в результате наезда погибли четыре человека.

По данным полиции, наезд произошел вечером в воскресенье. Автомобиль сбил семью из пяти человек. Один человек погиб на месте, еще трое скончались в больнице. В живых остался девятилетний ребенок. Он получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы.

«Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане», — заявил глава полиции города. Его слова приводит РИА «Новости».

По указу мэра в городе объявили трехдневный траур и приспустили флаги. «Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью», — сказано в заявлении мэра, которое было размещено в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что встретился с представителями мусульманской общины, чтобы выразить им соболезнования и заверить, что они могут чувствовать себя в городе в безопасности.

Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления. Им оказался 20-летний мужчина. Сейчас задержанный находится под стражей, правоохранители продолжают вести расследование.

В Нижневартовске водитель въехал в остановку и насмерть сбил женщину. Он скрылся, но полицейские все равно его задержали. Позже скончался еще один пострадавший в этой аварии. Также выяснилось, что мужчина в первую очередь признался в содеянном своим родным.