В Канаде уточнили число погибших сограждан при крушении самолета в Иране

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань представил последние данные о пассажирах потерпевшего крушение в Иране украинского Boeing-737, согласно которым в авиакатастрофе погибли 57 граждан Канады.

«Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57», — приводит РИА «Новости» слова главы МИД Канады.

Последние данные о количестве жертв крушения лайнера среди канадцев были получены на основании информации о днях рождения, которую сравнили с полетными документами.

Шампань также рассказал, что на сегодняшний день иранские власти выдали две визы представителям Канады. Как добавил министр, это позволит начать оказывать консульские услуги, а также принять участие в опознании и расследовании. Он отметил, что остальные визы ожидаются.

Самолет Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» упал в минувшую среду, 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выжить в катастрофе никому не удалось.