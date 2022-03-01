Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были детьми, а затем покончил с собой в церкви в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местного шерифа.

По информации телеканала, в церкви погиб еще один человек, кто им был пока неясно. Все трое детей были младше 15 лет.

Личность стрелявшего и его мотивы неизвестны.

«Еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия в Америке — на этот раз в церкви с детьми внутри. Абсолютно разрушительный. Наши сердца обращены к жертвам, их семьям и их общинам. Мы тесно сотрудничаем с местными правоохранительными органами», — написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

На месте происшествия работают полицейские округа Сакраменто.