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    01 марта 2022, 06:16

    В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек — СМИ

    CBS: В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек

    Дарья Смирнова

    Мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были детьми, а затем покончил с собой в церкви в городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местного шерифа.

    По информации телеканала, в церкви погиб еще один человек, кто им был пока неясно. Все трое детей были младше 15 лет.

    Личность стрелявшего и его мотивы неизвестны.

    «Еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия в Америке — на этот раз в церкви с детьми внутри. Абсолютно разрушительный. Наши сердца обращены к жертвам, их семьям и их общинам. Мы тесно сотрудничаем с местными правоохранительными органами», — написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

    На месте происшествия работают полицейские округа Сакраменто.