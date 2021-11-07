Появилось видео взрыва в кафе в Актау

В Сети появилось видео с уличных камер наблюдения, на которое попал момент взрыва в кафе «Аянат» в Актау. В ролике видны разноцветные клубы дыма и разлетающиеся в разные стороны фрагменты здания.

Департамент ЧС Мангистауской области Казахстана подтвердил РИА «Новости», что двухэтажное здание полностью разрушено. Причины взрыва и площадь разрушений устанавливаются.

Сообщение о взрыве спасатели получили в 22:25 местного времени. Были повреждены припаркованные рядом машины.

Информации о пострадавших пока нет. В больницы в связи со взрывом в кафе в казахстанском Актау пока никто не обращался, сообщили власти региона.