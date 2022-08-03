Массовые беспорядки произошли в ЮАР. Погибли четыре человека

ЮАР охватили массовые беспорядки из-за кризиса. Население протестует из-за высоких цен на энергоресурсы и другие товары и услуги. Недовольство вызывает и общее падение уровня жизни.

По данным телеканала Al Jazeera, в ходе выступлений погибли как минимум четыре человека.

В Тембисе, расположенном к северо-востоку от Йоханнесбурга, демонстранты возвели баррикады на дорогах и устроили поджог в муниципальном здании. Участники выступлений ведут себя агрессивно — швыряют в полицейских камни, поджигают машины. Правоохранители в ответ на это открыли огонь.

В результате, по данным местной полиции, два человека были застрелены. Еще два трупа обнаружили возле сгоревшего здания, уточнил РБК.

В июле массовые беспорядки произошли на Шри-Ланке. Там протестующие ворвались во дворец президента Готабаи Раджапаксы и разгромили резиденцию премьер-министра. В итоге глава государства вынужден был сложить полномочия. Новым президентом Шри-Ланки стал Ранил Викрамасингхе.