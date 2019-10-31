В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО

На месте сейчас работают пожарные пытаются потушить огонь. В полиции Японии объявили, что главный зал замка и соседнее здание сгорели дотла.

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Другие помещения здания все еще горят. На данный момент о пострадавших не сообщений не поступало.

Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году. Во время Второй мировой войны он полностью выгорел.

Реставрационные работы начались только в 1986 году, после того, как остров Окинава снова стал частью Японии. Главный зал был восстановлен в 1992 году. Он служил местом проведения банкета для участников саммита G8.

Источник фото: Википедия

Ранее сообщалось, что впервые японские археологи в древнем городе Симидзукадзе нашли древнее изображение женщины-шамана.