В Японии планируют перезапустить эксплуатируемые больше 40 лет реакторы АЭС

Губернатор японской префектуры Фукуи намерен дать разрешение на перезапуск реакторов двух АЭС, которые находятся в эксплуатации более 40 лет.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на японскую газету Mainichi.

Перезапустить планируют АЭС «Михама» и два реактора АЭС «Такахама». После произошедшей в марте 2011 года аварии на АЭС «Фукусима-1» японские власти ужесточили требования к атомным объектам, особенно к тем, которые были построены больше 40 лет назад. Им нужно пройти более жесткую инспекцию. При этом максимальный срок службы могут продлить на 20 лет — то есть до 60 лет с момента постройки.

До аварии на «Фукусиме-1» на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. Вынужденный отказ от объекта перенес основную нагрузку по энергоснабжению страны на тепловые станции.

Сегодня в Японии работают два реактора на АЭС «Гэнкай» и еще один на АЭС «Сэндай». Другие объекты проверяют на безопасность.

Японские власти официально разрешили слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Якобы ее «в целом очистили» от радиоактивных веществ. Чтобы подготовиться к сбросу массива воды в океан, потребуется около двух лет. Москва ожидает от Токио разъяснений в связи с этими планами, было сказано в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Китай и Южная Корея тоже высказали свое недовольство. Однако специалисты ядерной отрасли считают, что причин для опасений немного. Проблемы могут возникнуть, если радиоактивная вода попадет в зону нереста лосося.