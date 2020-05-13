В Японии нашли самого пожилого геймера: 90-летняя старушка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Японка Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса. Эксперты признали 90-летнюю женщину самым пожилым геймером в мире. Она посвятила видеоиграм почти 40 лет.

Мори начала играть примерно в 1981 году, рассказали на сайте издания. Поводом послужил интерес, который жительница Японии видела у детей, проводящих время за приставками и с джойстиком в руках.

Путь от новичка до опытного геймера у японки вышел тернистым. Сначала она часто проигрывала, но со временем освоилась и теперь рассказывает о прохождении миссий на своем YouTube-канале под названием Gamer grandma.

Сейчас у Хамако Мори около 188 тысяч подписчиков. Стримы японки находят множество положительных отзывов. Среди ее любимых игр — жесткие шутеры, в том числе Call of duty: Modern warfare. Бабушка-геймер не прочь и поучаствовать в гонках «на выживание», выбирая для этого GTA 5.

«Погрузившись в игры, я не могу оторваться. Это весело», — призналась Хамако. Она играет по семь-восемь часов ежедневно. Увлечение видеоиграми пустой тратой времени она не считает.

Первой игровой приставкой Мори была Cassette Vision. Сейчас женщина играет на PlayStation 4, но сохранила многие консоли и ПО, купленные за прошедшие годы.

«Прожив долгую жизнь, я поняла, что поступила правильно, посвятив столько лет видеоиграм. Я действительно наслаждаюсь настоящим. Мне очень хорошо», — сказала геймер.