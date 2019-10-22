В Японии начался цикл церемоний провозглашения нового императора. Впервые за 30 лет

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Японский император Нарухито вошел в святилище верховного божества синтоистов Касикодоро. Он был облачен в белоснежные одежды. Перед ним подданные несли особенный меч. Считается, что это оружие богиня Солнца вручила первому императору Японии.

Шествие замыкали люди, несущие магатаму — императорскую яшму. Летописи гласят, что это украшение когда-то носила богиня Солнца Аматэрасу Омиками.

В храме император Нарухито объявил богам синтоистского пантеона о своем восшествии на престол.

В прошлый раз подобная церемония состоялась 30 лет назад. Нарухито совершит поклонение богам еще в двух храмах. После него ритуалы выполнит императрица.