При землетрясении в Японии пострадали 16 человек

По данным правительства Японии при недавнем землетрясении пострадало не менее 16 человек. Местные СМИ сообщают о 22 пострадавших. Ученые зафиксировали толчки магнитудой 5,9-6,1 и 26 из 47 префектур страны.

Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно сообщил каналу NHK, что власти продолжают собирать информацию. О жертвах землетрясения пока не сообщалось. Угрозу цунами не объявили. Есть сведения о возгораниях и прорывах водопроводов. Было временно приостановлено движение токийского метро и скоростных поездов «Синкансэн».

Землетрясение с центром в префектуре Тиба произошло в 22:41 на глубине 80 километров, сообщило The Japan Times. Компания Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. сообщила, что около 250 семей в районе Синдзюку столицы испытывали перебои в подаче электроэнергии.

Сообщений о неисправностях на АЭС «Токай № 2», которая уже отключена, не поступало.

Вновь назначенный премьер-министр страны Фумио Кисида сказал, что дал указание властям «сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и предотвратить дальнейший ущерб». По его словам, была создана целевая группа для «сбора информации».

По словам репортеров CNN, землетрясение сильно ощущалось в Токио.

«У нас есть приложение для оповещения о безопасности на наших телефонах. Оно сработало за мгновение землетрясения. Трясло действительно очень сильно. Было ощущение, что дом вот-вот рухнет», — сказал корреспондент Блейк Эссиг.

По его словам, со стен слетели картины, а со столов — стаканы и посуда.

Ранее сообщалось, что в Токио сработала экстренная система оповещения о мощном землетрясении. Его эпицентр находился на границу префектур Токио и Тиба.