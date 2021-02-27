В Израиле ввели электронные паспорта для вакцинированных

Израиль лидирует в мире по числу вакцинированных, но из девяти миллионов населения страны прививки получила пока только половина. Но уже сейчас израильтян просят предъявить электронные паспорта вакцинированных перед тем, как дать им право посетить ресторан, кафе или концерт.

Как стало известно Daily Mail, многие государства пристально наблюдают за практикой введения паспортов в Израиле. Этот электронный документ получают все привитые и те граждане, которые могут доказать, что в их организме есть антитела. Правительство страны считает, что электронные «ковид-паспорта» упростят переход страны к жизни в постпандемическом мире.

В то же время, их появление раскрывает перспективу дальнейшего разделения мира по признаку богатства и доступа к вакцинам, создает этические и логистические проблемы.

Тель-Авив 24 февраля принял закон, разрешающий Минздраву раскрывать информацию о людях, которые по религиозным или иным причинам еще не прошли вакцинацию. Их данные будут сообщаться в министерства образования, труда и социальным службам с целью позволить этим органам «побуждать людей к вакцинации».

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что «ковид-паспорта» будут введены в течение трех месяцев.