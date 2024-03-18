Мир 18 марта 2024, 03:29 В Израиле обвинили Запад в утрате памяти и совести Нетаньяху: на Западе потеряли совесть и память, когда забыли о монстрах из ХАМАС РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в утрате совести и выдвижении ложных обвинений в адрес израильской армии (ЦАХАЛ) после того, как некоторые политики предложили провести выборы в стране. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» — вопросил он.

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Израильский премьер также отметил «короткую память» мирового сообщества, которое забыло о том, что 7 октября 2023 года от погибли 1200 человек. По его словам, что «это было само массовое убийство евреев со времен холокоста».

Нетаньяху объяснил, почему представители международного сообщества призывают провести выборы в разгар войны. По его словам, они понимают, что «парализуют страну на полгода» и операция ЦАХАЛ будет прекращена.

Ранее Нетаньяху заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа закончится через один или два месяца, так как израильская армия уже ликвидировала три четверти группировки палестинской группировки ХАМАС.