Власти Ивано-Франковской области заявили об ударах по критической инфраструктуре — СМИ | 360°

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Власти Ивано-Франковской области заявили об ударах по критической инфраструктуре — СМИ

РИА «Новости»: в Ивано-Франковской области заявили об ударах по критической инфраструктуре

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Удары по критической инфраструктуре зафиксировали в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Например, издание «Политика страны» написало об этом со ссылкой на главу Ивано-Франковской областной военной администрации Светлану Онищук.

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Сама чиновница оставила в своем Telegram утром 11 октября несколько сообщений. Она написала в 09:34, что существует угроза удара по Ивано-Франковской области и попросила оставаться в укрытиях.

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«За утро наши силы ПВО сбили четыре крылатых ракеты. Атака из Каспийского моря продолжается», — заявила Онищук в 10:43.

Чуть позже она сообщила, что в области стало все спокойно.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев написал, что новые взрывы происходят во Львовской, Винницкой, Ровенской областях.

Ранее утром во вторник также сообщалось о взрывах в Одесской области, под Киевом, в Кривом Роге.

Украина

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