В итальянской деревне власти продают дома за один евро. Но для покупки есть ряд условий

Власти итальянской коммуны Чинкуэфронди возобновили программу, которая позволяет любому желающему приобрести жилье в муниципалитете всего лишь за один евро. Правда, чтобы воспользоваться предложением, придется согласиться на ряд условий.

Как пишет немецкое издание Bild, новые хозяева в течение трех лет должны будут сделать ремонт в своих дома, в противном случае их оштрафуют на 20 тысяч евро. Кроме того, с них спросят 250 евро в качестве залога.

Проект называется «Операция «Красота». Его цель — восстановление облика деревни, а также увеличение населения. Сейчас в коммуне проживают чуть больше 6,5 тысяч человек. Многие хозяева забросили свои жилища после переезда в другие регионы, пояснил мэр муниципалитета Мишель Кониа.

«Если мы получим большой спрос, я могу экспроприировать все другие здания, которые были пусты в течение десятилетий, и старых владельцев нигде не найти», — рассказал он CNN.

Власти поселения также отмечают, что в коммуне не было зафиксировано ни одного заболевания COVID-19, при том что Италия серьезно пострадала от пандемии, уточнила газета «Известия».