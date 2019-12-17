В Италии раскопали роскошный подземный храм Митры

Во время исследовательских работ в итальянском древнем городе Остия археологи Болонского университета нашли подземный храм, посвященный богу Митре. Сооружению порядка 1600 лет.

Об открытии написали в Live Science. В период, к которому относят постройку храма, в Римской империи был культ Митры. Этот бог был главным персонажем так называемых римских мистерий, ассоциировался с Солнцем и снискал особую популярность в армейской среде. Согласно легенде, он был превосходным лучником и часто путешествовал с двумя факелоносцами.

Храмы в честь Митры строили под землей. Одно из таких сооружений и нашли в Италии. В докладе говорится, что исследовательская группа во главе с доктором Максом Виктором Дэвидом, профессором истории и культуры в Болонском университете, описывает храм как «ослепительный». Причина таких лестных отзывов — убранство сооружения. Пол «спелеума» — самого важного зала — выложили из разноцветного мрамора. Там же археологи обнаружили скамью, клумбу и ритуальный колодец, который, как полагают исследователи, использовали довольно часто для жертвоприношений и церемоний посвящения.

В одной из комнат были картины с изображениями трезубцев и стрел. Они играют особую роль в рассказах о божестве. Трезубец, по мнению исследователей, — сам Митра и его помощники, стрелы же указывают на то, каким искусным лучником был бог.

Первыми, по словам ученых, Митре начали поклоняться персы. По словам археологов, надписи, найденные внутри сооружения, предполагают, что римские верующие почитали не только Митру, но и других богов. Так, в храме обнаружили интересную запись: «Непобедимому богу Митре и великому богу Кроносу». Это значит, что посетители священного места поклонялись и верховному божеству, властителю времени — Кроносу.