В Италии белорус подрался с украинцем из-за спора о Сталине

Инцидент произошел 5 января, на стоянке в зоне техобслуживания в итальянской коммуне Сордьо, административный центр Лоди, водители фур остановились на ночлег.

По информации il Cittadino, ссора между мужчинами возникла в ходе дискуссии о политике своих стран и об Иосифе Сталине. В результате 59-летний белорус набросился на 47-летнего украинца. Мужчина ударил своего коллегу железным прутом по голове.

В результате украинец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Напавшему на него белорусу было предъявлено обвинения в покушении на убийство.

Как отметили стражи правопорядка, в крови мужчин было обнаружено большое количество алкоголя. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Сотрудники полиции уже провели допрос задержанного белоруса, но он не стал разговаривать со следователями.