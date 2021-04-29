В Испании умер герой мема Хуан Хоя Борха

Популярный испанский комик Хуан Хоя Борха по прозвищу Эль Риситас или хохотун, который из-за своего смеха стал героем множества мемов, скончался в больнице Вирхен-дель-Росио в Севилье, сообщило издание ABC de Sevilla.

По данным издания, в сентябре 2020 года Борха перенес операцию: из-за осложнения на сосудах ему ампутировали ногу.

Последние несколько месяцев 65-летний артист провел в госпитале Де-ла-Каридад в Севильи. Это архитектурный комплекс бывшей больницы милосердия. Его перевели в больницу Вирхен-дель-Росио после осложнения сердечно-сосудистого заболевания, отметило издание 20minutos.

Днем, 28 апреля, Хуан Хоя Борха скончался.

Севильский актер и комик получил широкую популярность в 2015 году благодаря серии пародий на основе его интервью в июне 2002 года на испанском телешоу.

Оригинальное видео было загружено на YouTube в июне 2007 года, не получив распространения за пределами испаноязычной среды. Но позже кадры из интервью были использованы в качестве пародии, в частности на компьютерные технологии и видеоигры. В марте 2015 года мем оказался на пике популярности после запуска очередного MacBook: Хойя был представлен в качестве дизайнера прототипа устройства. За месяц этот видеоролик набрал больше пяти миллионов просмотров на YouTube. После этого мем стали использовать еще чаще.