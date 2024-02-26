Мир 26 февраля 2024, 05:39 В Испании раскрыли, как перебежчик Кузьминов мог снять жилье Агент Ана-Мария: Кузьминов мог арендовать жилье в Испании только по серой схеме Freepik

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Перебежчик Максим Кузьминов вряд ли мог самостоятельно арендовать квартиру в Испании. Об этом РИА «Новости» рассказала местный агент недвижимости Ана-Мария.

«Вряд ли он покупал квартиру, так как это очень долгий процесс, и испанские бюрократы при всем желании не смогли бы все так быстро оформить. Скорее всего, взял в аренду», — рассказала испанка.

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Ана-Мария пояснила, что при аренде квартиры у иностранца обязательно попросили бы рабочий контакт или официальную декларацию о доходах. Она предположила, что ему помог кто-то из местных жителей. Либо отсутствие документов он компенсировал большой взяткой, добавила агент.

В Испании предположили, что поддельными документами Кузьминова обеспечили власти королевства. В СМИ сообщили, что официально перебежчика не опознали.