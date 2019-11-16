В Испании изъяли из продажи книгу историка Соколова

Речь идет об изданной в 2019 году монографии «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа», которая посвящена первой войне Наполеона против коалиции государств, возглавляемых Российской империей.

Маскарад Наполеона. Как проходят балы XIX века в современной России Подробнее

В издательстве Desperta Ferro, специализирующемся на исторической, в первую очередь военно-исторической теме, сообщили, что после новости об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге спрос на книгу резко вырос. Однако было принято решение прекратить продажи, так как компания не захотела «делать бизнес на трагедии».

Историк не раз посещал Испанию для участия в исторических реконструкциях, а данный труд был его единственной научной работой, переведенной на испанский язык.