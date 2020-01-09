В Иране объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы и давке в Кермане

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрала специальную комиссию, которая будет выяснять причины крушения. Предварительно указывается проблема с двигателями.

Среди погибших числятся две гражданки Украины, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии, четыре гражданина Афганистана, десять подданных Швеции, 63 гражданина Канады и 82 гражданина Ирана. Экипаж полностью состоял из граждан Украины.

7 января 32 человек погибли и 190 пострадали из-за давки на церемонии прощания с иранским генералом и командующим спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР, Касемом Сулеймани, который погиб в Багдаде при ракетном ударе США.