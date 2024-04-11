Мир 11 апреля 2024, 20:07 В Иране назвали условия отказа от жесткого ответа Израилю Иран: Израиль избежал бы наказания, если бы в ООН осудили удар в Сирии РИА «Новости»

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Если бы действия властей Израиля, в частности удар по иранскому консульству в Сирии, осудил Совет Безопасности ООН, то Иран отказался бы от ответных действий. Об этом постоянное представительство исламской республики при Организации Объединенных Наций написало в соцсети X.

«Если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных, то наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», — указали в публикации.

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ХАМАС продолжает войну в секторе Газа, но также готов к сценариям и в других областях.

Издание The Times of Israel сообщало о планах иранской армии нанести удар по Израилю 12 апреля. Авторы статьи утверждали, что Иран решится на ответный шаг, чтобы отомстить за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске.