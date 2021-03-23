Трибуна со зрителями обрушилась на стадионе в Индии. Видео

Более 100 человек пострадали при обрушении трибуны в индийском городе Сурьяпет. Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по популярной в стране игре «Кабадди», сообщила India Today со ссылкой на местные власти.

В тот момент на трибуне находились не менее тысячи человек. Помост сложился под весом зрителей. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Спортивные игры продлятся до 25 марта. Специально для них в Сурьяпете построили три трибуны, каждая вместимостью около пяти тысяч человек.

Обрушение, вероятно, произошло из-за ненадежной конструкции трибун, сделанных из дерева и других материалов, сообщили в полиции. Точная причина происшествия станет известна после окончания расследования.

Пострадавших доставили в местные больницы. Двух человек в критическом состоянии перевели в госпиталь города Хайдарабада. Минимум пять человек получили переломы.